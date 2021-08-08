Кирилівку накрила потужна злива та шквальний вітер.

Негода принесла біду в курортну Кирилівку. Після зливи в селищі двори перетворилися на озера.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.

За даними гідрометстанцій, в Кирилівці 7 серпня був сильний дощ та шквальний вітер швидкістю до 20 метрів в секунду.

В результаті негоди затопленими виявилися три домогосподарства на Приморському бульварі. По фото видно, що двори перетворилися на озера, а вода потрапила навіть у будинки.

Рятувальники відкачали близько 600 тонн води.

Як раніше повідомляв УНІАН, житель Дніпра з гумором поставився до того, що його район затопило потужною зливою і влаштував прямо на вулиці "рибалку" з дитиною. Курйозний випадок стався на житловому масиві Лівобережний-2.

Водночас 8 серпня в західні і північні області повернеться 30-градусна спека. При цьому дощі змістяться на схід. Невеликі опади очікуються в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, а також у Криму.

Автор: Анастасія Горбачова