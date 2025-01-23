Угорський лоукостер Wizz Air запустив рейси до шести міст Європи з румунського Сібіу, який нерідко називають найкрасивішим містом країни.
Як повідомляється на сторінці перевізника в Instagram, нові рейси літатимуть із Сібіу за такими напрямками:
- Гамбург (Німеччина)
- Франкфурт-Хан (Німеччина)
- Базель – Мюлуз (Швейцарія)
- Відень (Австрія)
- Рим (Італія)
- Мадрид (Іспанія)
Усі нові рейси почнуть виконуватися з початку серпня 2025 року, але квитки на них уже доступні. На тиждень здійснюватиметься по два-три рейси за кожним із маршрутів.
Зазначимо, наразі із Сібіу Wizz Air вже літає до Лондона (Велика Британія), а також Дортмунда, Карлсруе/Баден-Баден, Меммінгена та Нюрнберга (усі – Німеччина).
Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air відновив рейси до Ізраїлю одразу з кількох країн.
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