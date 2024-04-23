Наразі у заповіднику доступні три локації.

Національний заповідник "Хортиця" у Запоріжжі знову відкрили для відвідувачів, а саме – його північно-східну частину.

Як йдеться у сюжеті ТСН, через рішення ради оборони області заповідник був зачинений від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Наразі вільний доступ до трьох локацій заповідника – кургану Єдності, Козацького Кола та історико-культурного комплексу "Запорізька Січ".

"Тепер мальовничими місцями "Хортиці" можна насолодитися без перешкод: пройтися Тарасовою стежкою, дорогою до Січі, зупинитися біля двометрового залізного тризуба", - мовиться у сюжеті.

На кургані Єдності встановлений найвищий у Запорізькій області флагшток з прапором України, куди варто попрямувати відвідувачам. Усюди поруч вказівники. Незабаром запрацюють і екскурсії.

"Це будуть історичні екскурсії, пов’язані із добою козацтва", - розповідають у музеї.

Також найближчим часом у заповіднику відкриється укриття, де можна буде убезпечитись у разі повітряної тривоги.

В Одесі відкрили Потьомкінські сходи, які були недоступні через війну

В середмісті Одеси з 20 квітня відкрили для відвідувань знамениті Потьомкінські сходи та Стамбульський і Грецький парки, які були закриті з метою безпеки з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Торік для прогулянок одеситів та гостей міста став доступним Приморський бульвар.

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