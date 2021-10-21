Застосунок буде самостійно деактивуватись, а інформацію про відсутність тесту на коронавірус автоматично отримають правоохоронці.

Мобільний застосунок "Вдома" оновився. При перетині державного кордону невакциновані громадяни мають встановити застосунок, але він більше не відстежуватиме геолокацію, а через 72 години буде деактивований.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відповідні зміни до постанови №1236 затверджені урядом.

Так, відповідно до оновленого тексту документа, українці, які повертаються з-за кордону, та іноземці, які прибувають до України, і не мають свідоцтва чи сертифіката про вакцинацію, зобов’язані показати працівнику прикордонної служби активований застосунок "Вдома". Інакше - громадян України відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.

Для реєстрації у застосунку "Вдома" чи на офіційному порталі потрібно вказати наступні дані:

Прізвище, ім’я, по батькові особи (за наявності);

Серія та/або номер паспорта;

Визначене особою місце самоізоляції;

Засоби зв’язку (номер телефону).

Як зазначається, упродовж 72 годин до вищевказаних даних у застосунок має підтягнутися результат ПЛР або тесту на антиген, зробленого у верифікованих МОЗ лабораторіях України. Якщо будь-який із тестів покаже негативний результат, застосунок "Вдома" можна видаляти. У випадку ж позитивного результату варто діяти за розробленими рекомендаціями - подзвонити своєму сімейному лікарю.

Читайте такожЩе одна екзотична країна відкрилася для щеплених від коронавірусуВодночас, якщо особа з будь-яких причин не здала тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматизовано передається до правоохоронних органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням в місці самоізоляції.

Вказані зміни набирають чинності з моменту офіційної публікації постанови.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що через антивакцинаторів Євросоюз може виключити Україну з ''зеленого списку". Про це заявив глава МЗС.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко