Глава МЗС назвав дії антивакцинаторів безумними і шаленими.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинувачує антивакцинаторів через перспективу позбавлення Євросоюзом права українців вільно подорожувати у період пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС нагадав, що Україна нині ще перебуває у "зеленому списку" ЄС, відповідно до якого українські громадяни можуть подорожувати до країн-членів.

"Водночас, дійсно є вірогідність, що Рада ЄС ухвалить рішення про виключення України з цього списку", - заявив міністр.

Читайте такожУкраїна опинилась на 4 місці у світі за смертністю від коронавірусу за добуВін зазначив, що у цьому питанні немає політики. "ЄС ухвалює рішення на основі чітких регуляцій та показників. Все залежить від розвитку епідемічної ситуації та кількості нових випадків захворювання на COVID-19. Брюссель діє згідно з рекомендаціями Ради Євросоюзу щодо внесення змін до тимчасових обмежень на необов'язкові поїздки громадян", - сказав Кулеба.

"На жаль, і ми всі це бачимо, останнім часом статистика в Україні демонструє стрімке щоденне зростання випадків захворюваності. Це прямий наслідок низького відсотка вакцинації та антивакцинаторської пропаганди, яка підриває довіру наших громадян до вакцин, хоча для цього немає жодних обґрунтованих підстав. Як наслідок цієї шаленої і безумної абсолютно антивакцинної інформаційної кампанії, ми маємо жахливу ситуацію з динамікою цифр і, як результат, перспективу, що Європейський Союз виключить нас з ''зеленого списку", - наголошує Кулеба.

Він заявив, що в результаті безвідповідальної поведінки антивакцинаторів страждають ті громадяни, які дотримуються усіх правил і вакциновані, але позбавлені можливості подорожувати у своїх справах світом і до країн ЄС.

Глава МЗС закликав українців вакцинуватися і запевнив у безпечності та ефективності наявних в Україні вакцин.

Подорожі під час пандемії

Як повідомляв УНІАН, за даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, цього тижня Євросоюз виключить Україну зі списку країн, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії.

Раніше речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначив, що у разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони", це не скасує безвізовий режим. Зокрема, таке рішення лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

"У разі ухвалення, рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік", - наголосив дипломат.

Він нагадав, що актуальна інформація про умови в'їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України: http://trip.gov.ua.

15 липня у Європейському Союзі дозволили туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

Автор: Віталій Саєнко