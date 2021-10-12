Від початку року задокументовано близько тисячі спроб підкупу охоронців кордону.

Найчастіше цього року громадяни пропонували прикордонникам неправомірну вигоду за безперешкодний перетин державного кордону без встановлення додатку "Вдома" чи без проходження самоізоляції.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Зазначається, що від початку року задокументовано 1 тис. спроб підкупу охоронців кордону. Загальна сума запропонованих правоохоронцям коштів склала 1,5 млн гривень у національній та іноземній валюті.

"Найчастіше в цьому році, а це близько 500 випадків, хабародавці пропонували неправомірну вигоду за безперешкодний перетин державного кордону без встановлення додатку "Вдома" чи без проходження самоізоляції. Також зафіксовано більш як 200 спроб пропонування співробітникам Держприкордонслужби хабарів за пропуск через кордон без негативного ПЛР-тесту або страхового медичного сертифіката, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19. Здебільшого такі правопорушення мали місце в пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС та Білоруссю", - йдеться у повідомленні.

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Інші випадки спроб підкупу прикордонників, як додали в ДПСУ, були пов’язані з пропонуванням "переглянути" рішення співробітників Держприкордонслужби щодо відмови у в'їзді в Україну. Такі випадки мали місце зазвичай у пунктах пропуску "Бориспіль", "Одеса - авіа".

"До прикладу іноземець, громадянин РФ, аби прикордонники скасували рішення про відмову у в'їзді в Україну його та брата в аеропорту "Бориспіль" пропонував прикордоннику 1000 доларів США. Також майже щоденно фіксуються пропозиції неправомірної вигоди прикордонникам в КПВВ на лінії розмежування та на адмінмежі з Кримом. Наприклад в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" наш краянин 1996 року народження, прямуючи на тимчасово окуповану територію, запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів США за його безперешкодний пропуск через лінію розмежування з великою сумою коштів", - розповіли в службі.

В результаті досудових розслідувань, проведених за повідомленнями внутрішньої безпеки Держприкордонслужби, переважно за отримання та надання хабарів, судами притягнуто до відповідальності 40 осіб. Обвинувальні вироки отримали 21 прикордонник та 19 цивільних осіб.

Як повідомялв УНІАН, міністерство охорони здоров’я ініціює посилення відповідальності за купівлю-продаж фальшивих довідок про вакцинацію.

Автор: Леся Лещенко