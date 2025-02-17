Відзначився новий заклад у Лондоні.

Лондонський ресторан став першим, хто отримав зірку Мішлен за страви з веганського меню. Про це повідомляє Independent.

Цього тижня у Глазго відбулася святкова церемонія з нагоди 125-ї річниці гіда-довідника Michelin. Під час заходу 22 нові ресторани отримали свою першу зірку Мішлен. Серед них був і ресторан Plates London, який спеціалізується на веганському меню.

Кірк Хаворт, шеф-кухар і співзасновник Plates, уперше почав досліджувати веганську дієту після того, як у 2016 році йому діагностували хворобу Лайма. Він пройшов класичну кулінарну підготовку та "винахідливо" адаптував її до потреб свого здоров’я. У ресторані Plates представлено органічне меню без м’яса, риби, глютену, молочних продуктів і без рафінованого цукру.

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"Слово "тренд" — це те, що приходить і йде, але те, що я роблю, і місце, з якого це було створено, точно не є трендом. Сподіваюся, це надихне більше ресторанів віддавати перевагу фруктам і овочам і підходити до них творчо", — сказав Хаворт в інтерв’ю The Independent.

Для Хаворта одна зірка Мішлен – це "лише початок". Його метою є три зірки - найвища відзнака для ресторану.

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