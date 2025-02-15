Це місто багате культурою та історією, а також природними красотами.

Відвідування Франції - це завжди витратна ідея. Однак, якщо залишити Париж поза планами, а поїхати на середземноморське узбережжя, то все може виявитися інакше.

Експерт із подорожей Сем Сірс назвав місто, відпустка в якому "не вдарить по гаманцю". Це місто багате культурою та історією, а також природними красотами. Це місто Монпельє, пише Traveloffpath.

Монпельє - це не пляжне місто, але чудове середземноморське узбережжя з пляжами, відзначеними Блакитним прапором, чекає на вас за півгодини їзди.

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Уздовж берегової лінії є багато ресторанів і барів, де можна насолодитися свіжою середземноморською кухнею з відтінком французького колориту.

Крім того, Монпельє, жваве місто середньовічної епохи, рясніє історичними пам'ятками, починаючи від монастирів, яким тисяча років, і закінчуючи приголомшливими соборами, і, звичайно ж, районом Старого міста, який обов'язково потрібно відвідати.

Place de la Comedie - це відкрита площа, багата на кафе і бутіки, ідеальне місце, щоб розслабитися.

Також не пропустіть у центрі міста собор Сен-П'єр, одну з найкрасивіших готичних пам'яток у всій Європі, і, що найприємніше, вхід туди безкоштовний.

Отже, після того як ви побачите всі визначні пам'ятки в місті, вирушайте до виноробні за містом. Для туристів відкриті понад 54 місцевих виноробів.

TripAdvisor назвав 5 найкращих виноробень у Монпельє:

Chateau de Flaugergues

Chateau de l'Engarran

Виноградник і виноробня Domaine de Saumarez

Clos Sorian

La Cave D'occitanie

Обід обійдеться вам у $15, а пляшка першокласного червоного вина коштує всього $7.

Щодо житла, взимку, наприклад, у Монпельє на вас чекають численні висококласні бутік-готелі, всього за $71. Також апартаменти в місті можна забронювати через Airbnb і Vrbo.

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Раніше УНІАН писав, що названо 3 найкращі та недорогі містечка для подорожей Італією цього року.

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