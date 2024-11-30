Чимало туристів мандрують з метою здобуття нового гастрономічного досвіду, зокрема, відвідуючи ресторани зі знаменитого червоного гіда "Мішлен" – найвідомішого та найвпливовішого ресторанного рейтингу в світі, який випускається з 1900 року.
Утім, часто це задоволення не з дешевих. Так, свіжий рейтинг Chef's Pencil встановив, що найдорожчим у світі мішленівським рестораном є Ginza Kitafuku в Токіо (Японія), де подають оригінальні страви японської кухні з краба. Скуштувати дегустаційне меню в цьому ресторані коштує 2130 доларів.
Друге місце в рейтингу посів ресторан Ultraviolet by Paul Pairet у Шанхаї (Китай), особливістю якого є наявність всього лише одного столу, за яким вміщаються 10 осіб. У ресторані подають лише одне дегустаційне меню з 20+ страв сучасної експериментальної кухні за ціною 1230 доларів.
Примітно, що в першу десятку потрапили відразу чотири ресторани в японській столиці Токіо і тільки два в Європі.
10 найдорожчих ресторанів світу із зірками "Мішлен"
- Ginza Kitafuku, Токіо, Японія (2130 доларів)
- Ultraviolet by Paul Pairet, Шанхай, Китай (1230 доларів)
- Caviar Russe, Нью-Йорк, США (975 доларів)
- Masa, Нью-Йорк, США (950 доларів)
- Azabu Kadowaki, Токіо, Японія (935 доларів)
- Quince, Сан-Франциско, США (795 доларів)
- Alchemist, Копенгаген, Данія (760 доларів)
- Sazenka, Токіо, Японія (745 доларів)
- Guy Savoy, Париж, Франція (715 доларів)
- Ginza Fukujyu, Токіо, Японія (685 доларів)
Як раніше повідомляв УНІАН, 2024 року в гастрономічному путівнику "Мішлен" уперше з'явився ресторан української кухні – Anelya в Чикаго.
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