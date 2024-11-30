До першої десятки потрапили одразу чотири ресторани в японській столиці Токіо і тільки два в Європі.

Чимало туристів мандрують з метою здобуття нового гастрономічного досвіду, зокрема, відвідуючи ресторани зі знаменитого червоного гіда "Мішлен" – найвідомішого та найвпливовішого ресторанного рейтингу в світі, який випускається з 1900 року.

Утім, часто це задоволення не з дешевих. Так, свіжий рейтинг Chef's Pencil встановив, що найдорожчим у світі мішленівським рестораном є Ginza Kitafuku в Токіо (Японія), де подають оригінальні страви японської кухні з краба. Скуштувати дегустаційне меню в цьому ресторані коштує 2130 доларів.

Друге місце в рейтингу посів ресторан Ultraviolet by Paul Pairet у Шанхаї (Китай), особливістю якого є наявність всього лише одного столу, за яким вміщаються 10 осіб. У ресторані подають лише одне дегустаційне меню з 20+ страв сучасної експериментальної кухні за ціною 1230 доларів.

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Примітно, що в першу десятку потрапили відразу чотири ресторани в японській столиці Токіо і тільки два в Європі.

10 найдорожчих ресторанів світу із зірками "Мішлен"

Ginza Kitafuku, Токіо, Японія (2130 доларів) Ultraviolet by Paul Pairet, Шанхай, Китай (1230 доларів) Caviar Russe, Нью-Йорк, США (975 доларів) Masa, Нью-Йорк, США (950 доларів) Azabu Kadowaki, Токіо, Японія (935 доларів) Quince, Сан-Франциско, США (795 доларів) Alchemist, Копенгаген, Данія (760 доларів) Sazenka, Токіо, Японія (745 доларів) Guy Savoy, Париж, Франція (715 доларів) Ginza Fukujyu, Токіо, Японія (685 доларів)

Як раніше повідомляв УНІАН, 2024 року в гастрономічному путівнику "Мішлен" уперше з'явився ресторан української кухні – Anelya в Чикаго.

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