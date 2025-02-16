Експерт зазначив, що Венеція користується величезним попитом у туристів у лютому.

Цього року настав час відмовитися від "банальних міст кохання" і вирушити в інше місце, щоб по-справжньому насолодитися романтичним відпочинком.

Експерти Scott Dunn рекомендують замість Венеції відвідати Тоскану, де можна знайти неймовірні краєвиди і насолодитися краєвидами без натовпів туристів, пише Express. Саймон Лінч, глобальний директор із продуктів Scott Dunn, зазначив, що Венеція має величезний попит у туристів у лютому.

"Замість неї розгляньте Тоскану. Відома мистецтвом та архітектурою епохи Відродження, Тоскана пропонує справжній італійський досвід", - порадив він.

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Лінч пояснив, що в Тоскані можна піти на кулінарний майстер-клас, вирушити на екскурсію виноградниками та прогулянки сільською місцевістю, оскільки помірна температура 10°C-12°C ідеально підходить для цього.

Тоскана відома зеленими пагорбами, заспокійливою атмосферою і справжньою італійською чарівністю. Вона є батьківщиною італійського Відродження, а також славиться вином і об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, Тоскана знаходиться близько від Флоренції. А загалом у регіоні Тоскана розташовані деякі з найвідоміших визначних пам'яток, включно з Пізанською вежею, Флорентійським собором, вежею Сан-Джиміньяно і площею Пьяцца-дель-Кампо в Сієні.

Інші новини про подорожі Італією

Італія і цього року залишиться найбільш затребуваним у туристів напрямком, оскільки тут розташовані деякі з найбільш знакових пам'яток світу.

Але подорож до Італії рідко обходиться без непомірних витрат. На щастя для економних туристів, не вся Італія дорога і багатолюдна. Є 3 незвичайних італійських міста, відвідування яких не потребує всіх грошей світу.

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