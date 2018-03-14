В Токіо зібралися туристи з усього світу поспостерігати за "рекордним" цвітінням сакури (фоторепортаж)

В парку Сіндзюку-гйоен в Токіо налічується близько півтори тисячі дерев сакури 75-ти видів.

Поки Україну не поспішають залишати морози, в Національному парку Сіндзюку-гйоен в Токіо вже щосили цвіте сакура. Поспостерігати за цим неймовірно красивим явищем з'їжджаються туристи як з усієї Японії, так і з інших частин світу.

Читайте такожУ Мукачеві в листопаді зацвіла сакура (фоторепортаж)

Зазначимо, парк Сіндзюку-гйоен, який складається з декількох тематичних садів, є одним з найюлюбленіших місць відпочинку серед мешканців Токіо, які залюбки виходять сюди на прогулянки та влаштовують пікніки.

Особливо багато людей, в тому числі туристів з-за кордону, тут збирається ранньою весною, коли по всьому парку цвіте сакура. Адже саме в цьому парку посаджено рекордну кількість сакури 75-ти видів - близько півтори тисячі дерев.

Зазначимо, як не дивно, але найдовша алея сакур у світі знаходиться не на батьківщині цих дерев в Японії, а в українській столиці Києві. Втім, київським сакурам до цвітіння ще довго - у нас вони розквітають ближче до травня.