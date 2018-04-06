Wizz Air відкрила рейси з Харкова в Дортмунд (фоторепортаж)
14:09, 06 квітня 2018Фотозвіти
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Регулярний рейсовий літак Харків-Дортмунд буде відправлятися у четвер і неділю - о 18:10 та 16:55 відповідно.
Велика лоу-кост авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) з 5 квітня відкрила польоти з Харкова до Німеччини, Дортмунд.
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Літак з Дортмунда приземлився вдень 5 квітня в харківському аеропорту. Першим рейсом з Німеччини прилетіли близько 160 пасажирів. Про це повідомили в прес-службі харківського аеропорту.
«В цей же день літак полетів назад з Харкова в Дортмунд. Квиток в одну сторону коштує від 869 гривень», - сказали в прес-службі аеропорту.
Регулярний рейсовий літак Харків-Дортмунд буде відправлятися у четвер і неділю - о 18:10 та 16:55 відповідно.
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