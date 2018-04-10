На популярне серед туристів озеро в Гамбурзі повернулися лебеді (фоторепортаж)
15:00, 10 квітня 2018Фотозвіти
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Птахів випустили на озеро Альстер після зимівлі в теплих вольєрах.
На популярне серед туристів озеро Альстер у Гамбурзі випустили після зимівлі його візитну картку - білих лебедів.
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Велике штучне озеро Альстер розташоване в історичному центрі Гамбурга і є одним з найулюбленішим місць відпочинку серед туристів та городян.
Саме тут розташовані численні магазини, ресторани та готелі, а також сконцентровані різноманітні розваги.
Особливо туристів сюди приваблюють знамениті фонтани та альстерські лебеді.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо, що лоукостер Ryanair почне літати з Києва до Берліна вже з вересня 2018 року.
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