На популярне серед туристів озеро в Гамбурзі повернулися лебеді (фоторепортаж)

Птахів випустили на озеро Альстер після зимівлі в теплих вольєрах.

На популярне серед туристів озеро Альстер у Гамбурзі випустили після зимівлі його візитну картку - білих лебедів.

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Велике штучне озеро Альстер розташоване в історичному центрі Гамбурга і є одним з найулюбленішим місць відпочинку серед туристів та городян.

Саме тут розташовані численні магазини, ресторани та готелі, а також сконцентровані різноманітні розваги.

Особливо туристів сюди приваблюють знамениті фонтани та альстерські лебеді.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо, що лоукостер Ryanair почне літати з Києва до Берліна вже з вересня 2018 року.