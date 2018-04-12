У швейцарському Берні канатохідці влаштували розваги прямо над річкою (фоторепортаж)
11:44, 12 квітня 2018Фотозвіти
18
Річкою Ааре протікає в самому історичному центрі Берну.
У швейцарському Берні облаштували мотузку для канатохідців прямо над річкою Ааре - в історичному центрі міста.
Читайте такожВ ОАЕ запустили найдовший в світі тролей (фоторепортаж, відео)
Фото екстремальних розваг у столиці Швейцарії опублікував фотосервіс Reuters.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, в Сараєві через 26 років після війни відновили популярну канатну дорогу на гору Требевич.
Гора Требевич, на якій до югославського конфлікту розташовувався гірськолижний центр, де проводилися і змагання Олімпійських ігор 1984 року, була повністю зруйнована в 1995 році при бомбардуваннях Сараєво авіацією НАТО. Пізніше її відновили, а після цього почали відновлювати там інфраструктуру. І ось тільки зараз, через 26 років, відкрили і знамениту канатну дорогу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter