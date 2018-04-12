У швейцарському Берні канатохідці влаштували розваги прямо над річкою (фоторепортаж)

Річкою Ааре протікає в самому історичному центрі Берну.

У швейцарському Берні облаштували мотузку для канатохідців прямо над річкою Ааре - в історичному центрі міста.

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Фото екстремальних розваг у столиці Швейцарії опублікував фотосервіс Reuters.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в Сараєві через 26 років після війни відновили популярну канатну дорогу на гору Требевич.

Гора Требевич, на якій до югославського конфлікту розташовувався гірськолижний центр, де проводилися і змагання Олімпійських ігор 1984 року, була повністю зруйнована в 1995 році при бомбардуваннях Сараєво авіацією НАТО. Пізніше її відновили, а після цього почали відновлювати там інфраструктуру. І ось тільки зараз, через 26 років, відкрили і знамениту канатну дорогу.