Akauk Taung в М'янмі: статуї Будди у скелях (фоторепортаж)

Рельєфи Будди тягнуться на достатньо велику відстань через ряд скель і стають чим далі, тим складніше.

Комплес Akauk Taung на околиці міста П'ї в М'янмі являє собою вирізані на високому і обривистому березі річки Іраваді зображення Будди.

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Рельєфи Будди тягнуться на достатньо велику відстань через ряд скель і стають чим далі, тим складніше. Особливої уваги заслуговує рельєф Лежачого Будди. А на вершині скелі розташована однойменна пагода.

При цьому туристам радять як пройтися вздовж скель, так і подивитися на статуї з човна - звідки відкривається набагато кращий загальний вигляд.

Зазначимо, що неподалік від Akauk Taung знаходяться Стародавні міста Королівства П'ю - єдиний в М'янмі об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що включає в себе руїни трьох міст цегляної побудови, захищених стінами і ровами з водою: Халін, Бейктано і Шрі Ксетра. Ці міста відображають період розквіту Королівства П'ю протягом більше ніж тисячі років, між 200 роком до нового часу і 900 роком нового часу. Три міста були частково розкопані в ході археологічних робіт. Серед виявлених руїн - палацові фортеці, місця поховання та ранні виробничі зони. У місці розкопок також було знайдено монументальні цегляні буддійські ступи, частково уцілілі стіни і система водокористування, деякі елементи якої досі функціонують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Таїланді відкрили перше у світі тематичне кафе смерті.