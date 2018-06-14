Одну з головних історичних пам'яток Харківщини почнуть реставрувати цього року (фоторепортаж)

Зокрема, цього року планується реконструювати дах, комунікації, вхідну групу й оранжерею в Шарівській садибі.

Частину робіт з реконструкції однієї з перлин Харківської області – палацово-паркового комплексу «Садиба» в селі Шарівка Богодухівського району планують завершити до кінця 2018 року.

Читайте такожФранцузький фотограф показав красу покинутих місць в різних куточках світу (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба Харківської ОДА, зокрема, цього року планується реконструювати дах, комунікації, вхідну групу й оранжерею в Шарівській садибі.

У місцевій владі зазанчають, що кошти на зазначені роботи вже знайдені і наразі триває пошук спонсорів для продовження інших робіт з реконструкції в подальшому.

Зазначимо, Шарівський палацово-парковий комплекс знаходиться в селищі міського типу Шарівка і є пам'яткою культури національного значення. Головною його визначною пам'яткою є замок, побудований в XIX столітті. У 1836 році садиба належала поміщику Саві Ольховському, а пізніше у неї змінилося кілька власників. В 1917 році замок націоналізували, а 1925 року тут знаходився один з обласних санаторіїв для хворих туберкульозом. Шарівський палац - єдина частина комплексу, яка реставрувалася за останні 15 років.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 80-річний дідусь перетворив "сіре" подвір'я багатоповерхівки на яскраву копію Львова.