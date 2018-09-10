Запалення вогню, світлове шоу та виступ ONUKA: як пройшла Ніч у Луцькому замку 2018 (фоторепортаж)

Завершальним акордом дійства став виступ гурту ONUKA з презентацією нового альбому MOZAIKA.

У Луцьку з 8 на 9 вересня 2018 року в рамках відзначення 933-ї річниці з часу заснування міста відбулося мистецьке шоу «Ніч у Луцькому замку - 2018».

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Як повідомляє кореспонент УНІАН, це вже 10-й мистецький фестиваль, що відбувається у Луцькому замку, починаючи з 2007 року (в 2014-2015 роках його не проводили).

Цього року гості княжого граду, а це ще й іноземні делегації з Туреччини, Польщі та Білорусі, стали учасниками театралізованого дійства - Європейського Саміту в Луцькому замку із запаленням символічного вогню.

У програмі шоу, що розпочалося о 21:00 годині, гості змогли побачити виступи музикантів і співаків світового рівня - академічного камерного оркестру HARMONIA NOBILE з Івано-Франківська, квартету тенорів TENORS BELCANTO, до складу якого входять професійні співаки Києва та Львова, а також українського саундтрекового симфонічного оркестру зі Львова LUMOS Orchestra з програмою «Гра престолів».

Крім того, присутні у Луцькому замку, незважаючи на дощ, змогли також насолодитися балетом PAQUITA, стати учасниками перформансу «Світло ночі», побачити 3Д-мапінг на замковій вежі «Вартові часу» та арт-інсталяцію «Воскресіння».

Завершальним акордом дійства став виступ гурту ONUKA з презентацією нового альбому MOZAIKA.

Організатором заходу стали Луцька міська рада за підтримки фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Квитки у день проведення заходу коштували 600 грн, а до 31 серпня - 400 грн.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині 28-30 вересня 2018 року відбудуться Всеукраїнські пригодницькі змагання для мандрівників «Терен».