На Тернопільщині 28-30 вересня відбудуться Всеукраїнські пригодницькі змагання для мандрівників «Терен»

Пройдуть змагання на території Монастириського району.

На Тернопільщині 28-30 вересня 2018 року відбудуться Всеукраїнські пригодницькі змагання для мандрівників «Терен».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, змагання передбачають пошук контрольних пунктів та проходження різноманітних технічних етапів уночі.

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Учасники змагатимуться у піших дистанціях з орієнтуванням по компасу, з орієнтуванням по GPS, а також у дистанції на велосипедах. На проходження маршруту дається 12 годин. Програма заходу включає проведення змагань у нічний період часу, лекторій на різну тематику, підготовку учасників до перегонів.

Пройдуть змагання на території Монастириського району. Організатори: Тернопільська обласна федерація спортивного туризму та ГО “Команда Терен”.

Захід спрямований на розвиток українського пригодницького туризму, підвищення ролі фізичної культури у всебічному гармонійному розвитку особистості.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині презентували проект розвитку еко- та агротуризму "Тернопільське Придністер’я".