Туристи з'їжджаються помилуватися незабутніми краєвидами гірського озера Дерборанс у Швейцарії (фоторепортаж)
16:13, 26 жовтня 2018Фотозвіти
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Озеро Дерборанс сформувалося після двох потужних каменепадів XVIII століття, коли гірські породи перекрили русло річки Дербонна.
Фотосервіс Reuters опублікував дивовижні осінні фото швейцарського гірського озера Дерборанс.
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Помилуватися цими незабутніми краєвидами також з'їжджаються туристи.
Це гірське озеро розташоване неподалік від села Дербонену франкомовному муніципалітеті Контей в Швейцарії.
Цікаво, що озеро Дерборанс сформувалося після потужних каменепадів 24 вересня 1714 року і 23 червня 1749 року, коли близько 50 млн. кубічних метрів гірських порід перекрили русло річки Дербонна.
Озеро оточене скелястими гірськими масивами, частково покритими хвойною рослинністю.
Раніше Reuters показав мальовничі альпійські краєвиди неподалік від австрійського Інсбруку.
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