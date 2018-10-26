Туристи з'їжджаються помилуватися незабутніми краєвидами гірського озера Дерборанс у Швейцарії (фоторепортаж)

Озеро Дерборанс сформувалося після двох потужних каменепадів XVIII століття, коли гірські породи перекрили русло річки Дербонна.

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