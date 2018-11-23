У лондонському зоопарку засяяла різдвяна ілюмінація (фото, відео)

Декорації тваринам не заважають.

Підготовка до різдвяних свят. У лондонському зоопарку засяяла різдвяна ілюмінація.

Про це йде мова у сюжеті ТСН.

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Увечері, коли близько 20 тисяч тварин йдуть відпочивати, звіринець оживляють освітлені скульптури. Серед них - леви, жирафи, пінгвіни і фламінго.

Святкові вогні з'явилися і на ялинках, що є на території звіринцю.

Декорації тваринам не заважають. Скульптури мають не надто яскраве освітлення і розміщені подалі від їхніх кліток.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що знамениті лондонські Королівські ботанічні сади (Kew Gardens) до Різдва уже прикрасили мільйоном святкових вогнів. Святкова ілюмінація розтягнулася вздовж головної алеї на 2 кілометри, а музично-світлове шоу розважатиме туристів до 5 січня 2019 року.