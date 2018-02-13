Місто рекордів: у Дубаї поруч з Бурдж Халіфа відкрили найвищий у світі готель (фото, відео)

З вікон величезного готелю можна побачити ще одного рекордсмена, адже зовсім поруч з ним розташований найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа.

У Дубаї відкрили найвищий у світі готель "Гевора", який має висоту 356 метрів.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, попередній рекордсмен нижчий лише на 65 сантиметрів, і, як не дивно, теж знаходиться у Дубаї.

Готель "Гевора" має 75 поверхів, на них більше півтисячі номерів. Будували його упродовж чотирьох років. Гості готелю зможуть скупатися просто неба, адже на даху відкриють величезний басейн.

З вікон величезного готелю можна побачити ще одного рекордсмена, адже зовсім поруч з Геворою розташований найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа.