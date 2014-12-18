Запис синхронного стрибка з найвищої у світі вежі Бурдж Халіфа увійшов до найкращих відео року
19:11, 18 грудня 2014Світ
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Режисер і актор Люк Бержерон об'єднав 233 найбільш вражаючих і популярних відео 2014 року в ролик, який триває майже сім хвилин.
Запис стрибка з вежі став одним з відео року
Відео режисер опублікував на своєму каналі в Youtube.
Читайте такожОпубліковано добірку найбільш вражаючих відео 2014 рокуОдним з відео, що увійшло до переліку, став запис синхронного стрибка з найвищої в світі вежі Бурдж Халіфа в Дубаї (ОАЕ), виконаного 21 квітня 2014 року знаними французькими бейс-джамперами Вінсом Рефетом і Фредом Фугеном зі шпиля вежі (висота - 828 метрів).
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