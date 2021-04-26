У покинутій зоні відчуження продовжує кипіти життя.

26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Ця найбільша катастрофа в історії атомної енергетики перетворила місто Прип'ять на зону відчуження. Через 35 років після аварії Чорнобиль став одним з найвідоміших місць в Україні. Про те, що трапилося на атомній електростанції, розповідають десятки фільмів і серіалів, а Прип'ять стала популярним туристичним напрямком. У 35 річницю аварії згадуємо, як виглядає Чорнобиль в наші дні.

Зона відчуження сьогодні

Покинута і зруйнована Прип'ять сильно змінилася під впливом природи. Місто-привид застигло в 1986 році. У місті залишилися соціалістичні пам'ятники і вивіски, зруйновані будинки і кинуті будівлі. Чорнобиль у 2021 році не можна назвати повністю безлюдним. Тут працюють кафе і готелі, проводяться тури, а на території станції ведуться роботи. У селах поблизу Прип'яті живуть сім'ї.

Попри величезний екологічний збиток від аварії, природа тут поступово відновлюється. По всій зоні відчуження ростуть дерева і кущі. У регіоні з'явилося багато диких тварин: тут водяться вепрі, вовки, ведмеді, рисі і олені. Після вивчення звіриних стежок і спостереження з вертольотів стало відомо, що тварин тут проживає приблизно стільки ж, як в природних заповідниках.

Велика частина колишніх житлових будинків і адміністративних будівель повністю зруйнована. Меблів і предметів інтер'єру в Прип'яті практично не залишилося. Щось вкрали мародери, а щось зруйнувала природа. Однак тут все ще залишилися місця, відвідувані туристами.

Читайте такожЛітній відпочинок 2021: Ляшко радить українцям відпочивати на батьківщиніТуристам в Прип'яті може бути цікаво відвідати кладовище роботизованої техніки. Тут на двох величезних полях зберігається техніка, яка використовувалася в ліквідації наслідків аварії. Однак більша частина вже утилізована. Ще одне цікаве місце - басейн "Лазурний", який продовжував працювати навіть через кілька років після аварії.

Інше атмосферне місце для відвідування - покинутий вантажний порт. Тут знаходяться іржаві портові крани і невелике кладовище суден. Відвідуваним місцем також є медсанчастина №126 Прип'яті. Сюди надходили перші постраждалі від аварії і пожежники. По всій лікарні розкидані матраци, кушетки, ліки та особисті речі пожежників, які гасили пожежу на АЕС.

Особливо моторошно виглядають покинуті школи і дитячі садки. Вони ніби застигли в часі: всюди розкидані іграшки, шкільне приладдя та особисті речі дітей. Ці місця входять практично в будь-який тур по зоні відчуження.

Чи можна потрапити в зону відчуження

Сталкери і екстремали часто проникають в Прип'ять самостійно, проте за це передбачений штраф. До того ж багато місць донині мають високий рівень радіаційного забруднення. Сьогодні відвідати територію можна по легальних турах в зону відчуження. Однак не всі місця відкриті для екскурсії і вважаються безпечними.

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Автор: Катерина Пулатова