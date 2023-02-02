Саме TvBoy навесні 2022 року створив графіті з Путіним за гратами у Барселоні.

Італійський вуличний художник Сальваторе Бенінтенде, відомий під творчим псевдонімом TvBoy, залишив графіті одразу на кількох локаціях в Бучі та Ірпені під Києвом, які на початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року майже на півтора місяці опинилися під окупацією та зазнали серйозних руйнувань.

Зокрема, у Бучі художник на двох локаціях зобразив дівчаток, які малюють символ миру у кольорах українського прапора, піднявшись на сходи, а також "залишають" знак із закликом зупинити війну. Графіті прикрасили будівлю біля міської ради Бучі та стіни ліцею. Також роботи італійського вуличного художника помітили в Ірпені на Центральному будинку культури та на руїнах спортивного стадіону.

Зазначимо, що саме TvBoy навесні 2022 року створив графіті з президентом Росії Володимиром Путіним за гратами на площі Sant Jaume у Барселоні.

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Графіті Бенксі в Україні

TvBoy – не єдиний відомий митець, що намалював графіті на уламках російської агресії в Україні. Так, у листопаді 2022 року англійський художник і політичний активіст, відомий під псевдонімом Бенксі (Banksy), зізнався, що намалював сім графіті в Україні. Зокрема, два малюнки можна побачити в Бородянці Київської області.

Пізніше Бенксі став почесним громадянином Ірпеня – за те що привернув увагу світової спільноти до масштабів руйнувань міста. Згодом Бенксі створив картини, кошти від продажу яких передадуть на допомогу Україні.

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