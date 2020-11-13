Зараз французи не можуть виходити на вулицю без поважної причини і спеціального дозвільного сертифіката.

З 30 жовтня 2020 року у Франції діє другий з початку пандемії COVID-19 локдаун, покликаний зупинити поширення небезпечного вірусу.

Серед інших обмежень, тепер французи не можуть виходити на вулицю без поважної причини. До них відноситься:

Поїздки на роботу, в школу або навчальний заклад і назад; проведення важливих ділових поїздок, які не можна перенести або провести онлайн; здача іспитів;

Купівля професійних витратних матеріалів або покупка товарів першої необхідності;

Медичні призначення, які не можуть бути виконані віддалено або відкладені;

Основні сімейні причини, надання допомоги вразливим особам або турбота про дітей;

Особи з обмеженими можливостями та особи, яка їх супроводжують;

Індивідуальні вправи на свіжому повітрі, прогулянки тільки з членами вашої родини або з домашніми тваринами, в межах 1 км від вашого будинку і не більше однієї години;

Судова або адміністративна повістка; призначення на державну службу;

Участь у місії, що представляє суспільний інтерес, на прохання адміністративного органу;

Возити дітей в школу і назад або на позакласні заходи.

Щоб вийти на вулицю з вищевказаних причин, жителям Франції потрібно спочатку завантажити спеціальний дозвільний сертифікат на сайті Міністерства внутрішніх справ Франції.

У разі порушень правил локдауну громадянам загрожує штраф від 135 євро, якщо їх спіймають вперше, при повторному порушенні протягом 15 днів - штраф від 200 євро, а після 3 порушень за 30 днів - штраф у розмірі 3750 євро і покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі.

В таких умовах французам доведеться жити мінімум чотири тижні.

Примітно, що за перші 2 тижні локдауна 60% опитаних французів зізналися, що порушили його правила хоча б один раз. В основному порушники користувалися сертифікатами на пересування з причин, відмінних від обумовлених правилами (24%), гуляли понад дозволений ліміт в одну годину (17%), а також зустрічалися з родичами (23%) або друзями (20%). 9% опитаних порушили правила, щоб зустрітися з сексуальним партнером, в тому числі потенційним.

Карантинні заходи в різних країнах

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Автор: Марина Григоренко