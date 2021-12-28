З десятки найкрасивіших обирають найкращу.

Державне агентство розвитку туризму України опублікувало топ найкрасивіших новорічних ялинок України і оголосило конкурс.

Про це повідомили на сторінці агентства в Facebook.

Читайте такожЗ’явився топ найдорожчих ялинок України: яке місто витратило на свята найбільше"ДАРТ вирішило зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку", - йдеться в повідомленні.

В переліку - 10 українських ялинок з 10 найбільш міст країни:

Київ (штучна, 31 метр заввишки, оздоблена 20-ма тисячами кульок червоного та золотого кольорі і 10 км гірлянд, що створюють купол над деревом);

(штучна, 31 метр заввишки, оздоблена 20-ма тисячами кульок червоного та золотого кольорі і 10 км гірлянд, що створюють купол над деревом); Львів (жива, 17 метрів заввишки, оздобили різдвяними "павуками" та ромбами);

(жива, 17 метрів заввишки, оздобили різдвяними "павуками" та ромбами); Дніпро (штучна, заввишки 20 метрів, прикрасили прозорими і золотистими кулями, вартість - найбільша в Україні, 12,5 млн гривень з бюджету);

(штучна, заввишки 20 метрів, прикрасили прозорими і золотистими кулями, вартість - найбільша в Україні, 12,5 млн гривень з бюджету); Одеса (штучна, висота - 18 метрів, прикрасили святковою ілюмінацією в морському стилі за 2,5 млн грн з громадського бюджету);

(штучна, висота - 18 метрів, прикрасили святковою ілюмінацією в морському стилі за 2,5 млн грн з громадського бюджету); Луцьк (тріо живих ялинок, повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд);

(тріо живих ялинок, повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд); Вінниця (28 метрів заввишки, викрасили великими бурульками та великими 3D кулями, які світяться, а також квітами золотавого, срібного й синього кольорів);

(28 метрів заввишки, викрасили великими бурульками та великими 3D кулями, які світяться, а також квітами золотавого, срібного й синього кольорів); Ужгород (штучна, 18 метрів заввишки, вбрали у кульки білого, срібного і золотого кольорів, а також прикрасили ілюмінацією жовто-гарячих фарб);

(штучна, 18 метрів заввишки, вбрали у кульки білого, срібного і золотого кольорів, а також прикрасили ілюмінацією жовто-гарячих фарб); Херсон (заввишки 18 метрів, прикрасили 3,5 кілометрами гірлянд і близько 500 ялинковими прикрасами);

(заввишки 18 метрів, прикрасили 3,5 кілометрами гірлянд і близько 500 ялинковими прикрасами); Запоріжжя (штучна, 22 метри, оформили у європейському стилі, нові іграшки та гірлянди обійшлися 2 млн грн);

(штучна, 22 метри, оформили у європейському стилі, нові іграшки та гірлянди обійшлися 2 млн грн); Харків (найвища в Україні - 40,5 мет, рів, зібрана з окремих деталей та підсвічена світлодіодними лампами (задіяно 50 тисяч світлових елементів), прикрашена кількома тисяча куль та завитків).

Проголосувати за найкрасивішу ялинку можна на сторінці ДАРТ в Telegram.

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