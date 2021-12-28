Ялинка в Києві / фото УНІАН
Державне агентство розвитку туризму України опублікувало топ найкрасивіших новорічних ялинок України і оголосило конкурс.
Про це повідомили на сторінці агентства в Facebook.
Читайте такожЗ’явився топ найдорожчих ялинок України: яке місто витратило на свята найбільше"ДАРТ вирішило зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку", - йдеться в повідомленні.
В переліку - 10 українських ялинок з 10 найбільш міст країни:
- Київ (штучна, 31 метр заввишки, оздоблена 20-ма тисячами кульок червоного та золотого кольорі і 10 км гірлянд, що створюють купол над деревом);
- Львів (жива, 17 метрів заввишки, оздобили різдвяними "павуками" та ромбами);
- Дніпро (штучна, заввишки 20 метрів, прикрасили прозорими і золотистими кулями, вартість - найбільша в Україні, 12,5 млн гривень з бюджету);
- Одеса (штучна, висота - 18 метрів, прикрасили святковою ілюмінацією в морському стилі за 2,5 млн грн з громадського бюджету);
- Луцьк (тріо живих ялинок, повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд);
- Вінниця (28 метрів заввишки, викрасили великими бурульками та великими 3D кулями, які світяться, а також квітами золотавого, срібного й синього кольорів);
- Ужгород (штучна, 18 метрів заввишки, вбрали у кульки білого, срібного і золотого кольорів, а також прикрасили ілюмінацією жовто-гарячих фарб);
- Херсон (заввишки 18 метрів, прикрасили 3,5 кілометрами гірлянд і близько 500 ялинковими прикрасами);
- Запоріжжя (штучна, 22 метри, оформили у європейському стилі, нові іграшки та гірлянди обійшлися 2 млн грн);
- Харків (найвища в Україні - 40,5 мет, рів, зібрана з окремих деталей та підсвічена світлодіодними лампами (задіяно 50 тисяч світлових елементів), прикрашена кількома тисяча куль та завитків).
Проголосувати за найкрасивішу ялинку можна на сторінці ДАРТ в Telegram.