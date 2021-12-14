Цьогоріч місто Дніпро встановило рекорд за витратами на прикрашання.

На новорічне святкування обласні центри України витратять загалом 98,75 млн гривень. Більш як половину витратить одне місто.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші" на телеканалі "2+2".

Журналісти проаналізували витрати українських міст на приготування до новорічних свят та Різдва. Витрати більшості обласних центрів на прикрашання міста та встановлення ялинки не перевищують 3 млн гривень.

Читайте такожЗустріти Рік тигра: що пропонують туристам Львів, Одеса та ЗакарпаттяЖитомир, Львів, Луцьк та Хмельницький вклалися в менш як один мільйон гривень. Витрати цих міст становлять 110, 242, 728 та 770 тисяч гривень відповідно.

Значно більші витрати — у Чернігові та Ужгороді, де святкування обійшлося в 1,023 та 1,337 млн гривень. Міста Рівне та Херсон витратили по майже 3 млн гривень кожне.

Топ найдорожчих ялинок України у 2021 році

П’яте місце в рейтингу найдорожчих ялинок країни посіла Вінниця. Там на свята витратили 3,15 млн гривень. Майже мільйон - безпосередньо на ялинку, ще 300 тисяч піде на її демонтаж.

Бюджет міста Черкаси, яке посідає четверте місце в рейтингу, більший у два рази - 6,8 млн гривень.

Харків - на третьому місці. Там 10 млн гривень витратили на прикрашання міста, ще 9,5 млн - на солодкі подарунки дітям.

Столиця України цьогоріч на другому місці за витратами. Київ витратив 27 млн гривень, щоправда, тільки 5 з них - бюджетні. Решту дадуть спонсори.

Найбільше за святкування цьогоріч заплатять у Дніпрі. Місто, де на прикрашання міста виділила 62 млн гривень, посідає перше місце в рейтингу.

Усі ці кошти - з міського бюджету. 12,5 млн гривень піде на головну ялинку міста. Журналісти зауважують, що це - рекордні витрати для України.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві порушили традицію: головну ялинку країни запалять не на День святого Миколая.

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Автор: Анастасія Печенюк