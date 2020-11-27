Іграшки можна купити за 150 євро за штуку, щоб підтримати ресторан та його працівників.

У Франкфурті власник одного з ресторанів на знак протесту проти локдауну заповнив свій заклад сотнею плюшевих ведмедів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Іграшкові панди сидять за столами та барною стійкою: деякі зі стравами, а деякі з пляшками пива.

Світло в ресторані не вимикатимуть навіть уночі, щоб переході могли краще роздивитися інсталяцію. На вході до ресторану повісили вивіску: «Немає відвідувачів, та є 100 панд на продаж».

Іграшки можна купити за 150 євро за штуку, щоб підтримати ресторан та його працівників. Кожен, хто купить таку панду, отримає знижку на відвідини ресторану, коли він відкриється після карантину.

Свій локдаун Німеччина продовжила до 20 грудня.

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Автор: УНІАН