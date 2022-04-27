Парк природи "Беремицький" в Чернігівській області, де ще зовсім нещодавно точилися бойові дії, вже з квітня почав працювати для відвідувачів.
Працівники парку періодично діляться свіжими весняними фото на своїй сторінці у Facebook.
Зараз у парку можна не тільки поспостерігати за унікальною флорою та фауною Полісся в максимально наближених до диких умовах, але й зупинитися на ніч.
За тваринами тут лише наглядають та підгодовують, але втручаються в їхнє життя лише в крайніх випадках. Туристи можуть ходити під час екскурсії лише дозволеними стежками, дивитися на тварин, але чіпати їх не можна.
Особлива гордість парку – табун напівдиких польських коників. Вважається, що ця порода найбільш близька до вимерлих диких європейських коней тарпанів.
Більше про мешканців "Беремицького" читайте в нашому окремому матеріалі.
Наразі відвідування парку можливе лише за попередньою домовленністю.
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