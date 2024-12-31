Минулого та позаминулого року захід не проводився з міркувань безпеки.

30 грудня 2024 року в центрі Львова після дворічної перерви провели традиційний фестиваль "Спалах різдвяної звізди", частиною якого є яскрава хода звіздарів.

Розпочалася хода звіздарів від Церкви Пресвятої Євхаристії, а далі пройшла площею Ринок та проспектом Свободи. Фінальна коляда відбулася біля головної міської ялинки.

Зауважимо, що 2023 року через сильні обстріли українських міст та з міркувань безпеки, ходу звіздарів у Львові довелось скасувати. Востаннє подія відбувалась ще у січні 2022 року та була багаточисельна.

Відео дня

За дійством спостерігав фотокореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у центрі Львова також встановили чотириметрового різдвяного дідуха, який стоятиме у місті до завершення свят.

Крім того, 5 грудня біля Львівської опери встановили 16-метрову різдвяну ялинку.

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