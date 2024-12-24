Символ Різдва стоятиме на площі Ангелів в центрі міста до завершення свят.

У центрі Львова, традиційно у переддень Різдва, 24 грудня 2024 року, встановили головного дідуха міста. За урочистою подією спостерігав фотокореспондент УНІАН.

Чотириметровий символ свят, що складається з декількох десятків маленьких дідухів, урочисто поставили на площі Ангелів, де він перебуватиме до завершення різдвяних свят. Традиційно головний дідух міста до свят виготовили майстри Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького.

Розпочалася святкова хода на честь винесення дідуха о 12:00 на площі Ринок із хвилини мовчання у пам'ять про загиблих захисників України, а далі учасники ходи вирушили до міської шопки та площі Ангелів.

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Участь у святковій ході взяли діти, військові, почесні львів'яни, представники влади і духовенства. Учасники несли в руках маленькі сніпки-дідушки, якими доповнили основну констукцію, відтак завершивши міського різдвяного дідуха.

Під час ходи хористи "Дударика" та гурт "Джерегеля" співали відомі колядки, а львів'яни і гості міста їм підспівували.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2024 року, напередодні Дня святого Миколая, у центрі Львова засвітили головну різдвяну ялинку міста.

Що варто обов'язково подивитися у Львові, читайте в нашому окремому матеріалі.

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