Ця експозиція триватиме до 11 травня.

Під час та напередодні великодніх свят по всій Україні проводять тематичні виставки. Така експозиція 29 квітня стартувала й в Ужгороді.

Читайте такожСтрави на Великдень: що подати на стіл до світлого святаНа ній побував й кореспондент УНІАН. Так, там представлено роботи учнів, вихованців закладів освіти обласного підпорядкування та учнів закладів професійно-технічної освіти з усієї Закарпатської області.

За найоригінальніші вироби їхні творці отримають грошові призи. Виставка триватиме до 11 травня.

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Автор: Ольга Робейко