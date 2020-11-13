У Львові в музеї Івана Георгія Пінзеля 12 листопада 2020 року відбулася презентація виставки "Пінзель. Тактильна експозиція" для незрячих і слабозорих людей.
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Це продовження проекту Pinsel.AR, метою якого є переосмислення та популяризація спадщини Пінзеля за допомогою інструментів доповненої реальності.
Подробиці можна дізнатися за посиланням.
Хто такие Іван Георгій Пінзель
- Іоан Георгій Пінзель, відомий також як майстер Пінзель - галицький скульптор, який протягом 50-х років XVIII століття створив на землях нинішньої Західної України дивовижні храмові скульптури в стилях бароко та рококо. Зібрані, взяті або врятовані з переважно занедбаних архітектурних середовищ, ці скульптури стали рефлексивною спадщиною сучасності.
- Пінзель вважається зачинателем Львівської школи скульпторів. Для його творів характерна велика емоційність і динаміка, надання створеним формам життєвих рис, повідомляє Wikipedia.
- На своїх роботах Пінзель не залишав підпису, монограми чи дати. Однак вважається, що він є автором скульптури "Юрій-Змієборець" на парапеті собору святого Юра у Львові, статуй Святим Леону та Атанасу - покровителям родини Шептицьких на соборі святого Юра у Львові, кам'яних скульптур для парапету Бучацької ратуші та багатьох інших робіт.
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