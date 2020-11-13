Відчути мистецтво на дотик: у Львові відкрилася тактильная виставка знаменитого скульптора Пінзеля для незрячих (фоторепортаж)

Іоан Георгій Пінзель - галицький скульптор, який протягом 50-х років XVIII століття створив на землях нинішньої Західної України дивовижні храмові скульптури в стилях бароко та рококо.

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