Наразі заклад працює в обмеженому режимі.

1 вересня 2024 року відновив роботу Запорізький ботанічний сад, який був закритий з початку повномасштабної війни Росії в Україні 24 лютого 2022 року.

Наразі ботсад Запоріжжя приймає відвідувачів з 8:00 до 17:00 без вихідних та перерв, повідомили на офіційній сторінці закладу в Facebook.

Екскурсії та фотосесії на території закладу організуються за попереднім записом та з дотриманням правил безпеки життєдіяльності. Записатися можна за номерами телефону, розміщеними на сайті ботсаду.

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Судячи з фото на сторінці ботанічного саду Запоріжжя, відвідувачі зможуть побачити цвітіння орхідей, кактусів та інших тропічних рослин.

Нагадаємо, Запорізький ботанічний сад орієнтований в першу чергу на позашкільне навчання дітей – це єдиний заклад такого типу в Україні.

Колекція ботсаду налічує близько 4 тисяч видів і сортів рослин, серед яких унікальні хвойні, тропічні та субтропічні рослини, понад 130 сортів троянд.

До складу саду входять навчальний корпус, дендропарк, оранжереї "Кактусарій" та "Зимовий сад", комплекс теплиць "Лимонарій", "Папороті", "Хризантеми", "Розарій", "Кали", квітники, альпінарії.

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