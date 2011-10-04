В роздрібній торгівлі області зафіксовано приріст

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у січні – червні 2011р. був на 25,3% більшим рівня січня – червня 2010р. і становив 3304,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Через мережу роздрібної торгівлі підприємств у січні – червні 2011р. було продано споживчих товарів на суму 3212,5 млн. грн., що у порівнянних цінах на 25,8% більше січня – червня попереднього року.

У січні–червні 2011р. їхня питома вага становила 65,9%, що на 2,1 відсоткового пункту більше січня-червня попереднього року.

Обсяг продажу непродовольчих товарів за цей період у порівнянних цінах збільшився на 28,4% і становив 2177,8 млн. грн.

