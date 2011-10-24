У Гайсині виявили два підпільних казино
11:46, 24 жовтня 2011Вінниця
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Їх керівників-жінок оштрафують
Два гральних заклади викрили співробітники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС спільно з працівниками Управління СБУ в області у місті Гайсині. Під вивіскою «інтерактивних клубів» та працювали підпільні казино. Їх засновниками виявились місцеві жительки 26-ти та 23-ьох років.
Як повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в області, нині вирішується питання про порушення кримінальних справ стосовно засновників гральних закладів. Вилучено 21 одиницю грального устаткування.
Жінкам загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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