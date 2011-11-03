«Вінниця готова реалізувати пілотний проект з реформування органів місцевої влади», - мер Гройсман

Найближчим часом керівництво міста спрямує пропозиції з цього питання Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Про це Вінницький міський голова Володимир ГРОЙСМАН заявив в коментарі УНІАН.

За його словами, ці пропозиції будуть сформовані у відповідь на заклик В.ЯНУКОВИЧА, що прозвучав 1 листопада у Києві під час міжнароднихмуніципальнихслуханнь „Розвиток належного врядування на місцевому і регіональному рівнях”.

«Виходячи з муніципальних слухань, де Президент сказав, що ті регіони, які будуть готові до реформування, ми чекаємо їх пропозицій - я буду це пропонувати. Ми сформуємо цю пропозицію і направимо її Президенту найближчим часом. Якщо буде підтримка Президента, то соромно за результати не буде - це я гарантую », - запевнив В. ГРОЙСМАН.

Він зазначив, що готовий на базі Вінниці побудувати європейську модель місцевого самоврядування. «Я впевнений, що за 5 років ми відбудували б дуже якісну модель, захистили б її на державному рівні. Ми до цього готові, місто готове, система управління готова, кадри готові, проекти готові, стратегія сформована - є вже ті компоненти, які дозволяють про це говорити», - сказав В. ГРОЙСМАН.

На думку В. ГРОЙСМАНА на сьогоднішній день необхідно визначитися з новими фінансовими основами. «Тобто, які фінансові, економічні інструменти ми можемо мати для розвитку нашої території - це перша позиція. Друга - це у сфері адміністративних послуг, дозвільних процедур, скасування дублювання функцій, коли і муніципалітет і органи державної влади практично займаються одним і тим же », - сказав мер Вінниці.

Ще одним важливим питанням він називає розвиток місцевої демократії.

«Важливо що б усе місто засвітилось демократією, так, як ми запалили ліхтарі - і вони світяться. Дати інструмент впливу громадськості і підняти можливість реалізації їхніх ініціатив. На базі органів самоорганізації населення, наприклад, квартальних комітетів - якщо ми будемо мати право їх уповноважувати до чогось - це було б здорово. Таким чином, ми б почали вибудовувати правильну, якісну систему життя в місті», - сказав В. ГРОЙСМАН.