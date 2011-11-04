Вінниця «відвоювала» вторинний рівень медицини іще на рік

Вінницька міська рада в рамках програми “Здоров'я вінничан на 2008-2012 роки” планує зробити міську лікарню № 3 медустановою соціального спрямування. А саме, окрім геріатричного відділення, у складі якого тут функціонує відділення для інвалідів Великої Вітчизняної війни, відкрити ще й відділення сестринського догляду.

Це перший крок для відкриття у лікарні хоспісу, де хворим з останньою стадією онкології могли б забезпечити професійний догляд, належне утримання та якість життя. Втім, це стане можливим тільки за умови збереження мерією контролю над медициною міста.

Про це УНІАНу повідомила начальник департаменту охорони здоров'я Людмила Грабович.

- Завдяки високому рейтингу нашого міського голови серед мерів великих міст, їхній підтримці, нас почула центральна влада. Разом з Володимиром Борисовичем ми були в Адміністрації Президента, в Ірини Акімової, в голови постійної комісії з охорони здоров'я Верховної Ради, нас прийняв міністр охорони здоров'я.

Нам вдалось домогтись того, що на рік - точно, або й більше, вторинний рівень медустанов (стаціонари) залишиться в підпорядкуванні міської влади. Це потрібно, щоб ми могли проаналізувати, як після звернення по первинну медичну допомогу, а за потреби — госпіталізації, вінничани вилікувались, чи вдалось досягти ремісії при важких хронічних захворюваннях і повернути людину міській громаді.

Якщо наші домовленості з Києвом залишаться в силі, лікарнею соціального спрямування ми займемось у другому півріччі наступного року. А до цього відкриємо всі заплановані ПСМД і вдосконалимо їх роботу.