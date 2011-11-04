Вінницькі чиновники переймають грузинський досвід

Делегація Вінницької міської ради повернулася із робочої поїздки до третього за величиною міста у Грузії - Руставі. Упродовж п'яти днів вінничани знайомились із грузинськими реформами, зокрема з наданням адміністративних послуг громадянам, - повідомляє прес-служба Вінницької міської ради. Перейнятий досвід вінничани спробують втілити у Вінниці. Зокрема, у Руставі ввечері світло загоряється не лише у вікнах багатоповерхівок, а й самі житлові будинки підсвічуються ззовні від підсиленого освітлення. У місті створено Будинок юстиції, в якому видають посвідчення особи, паспорти, документи на шлюб, свідоцтво про народження, посвідчення на право проживання тощо.