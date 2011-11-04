Суддівський корпус Вінниччини поповнився
Газета «Юридична практика» опублікувала імена кандидатів на посади суддів, котрі за інформацією видання, пройшликваліфікаційний конкурс. Попередні результати результати конкурсу були оприлюднені на засіданні ВККС.
Таким чином, суддівський корпус Вінниччини поповнять :
Бершадський районний суд Вінницької області – Руслан Хмель;
Вінницький районний суд Вінницької області – Юлія Карпінська;
Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області – Ольга Саландяк;
Крижопільський районний суд Вінницької області – Олександр Рудь;
Ленінський районний суд м.Вінниці: Євген Бернада, Тетяна Іщук, Ганна Гайду;
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області – Інна Савкова i Віталій Горобчук;
Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області – Віра Коломійцева;
Тростянецький районний суд Вінницької області – Галина Костюк;
Шаргородський районний суд Вінницької області – Андрій Гаврищук i Ігор Строгий;
Ямпільський районний суд Вінницької області – Тетяна Гаврилюк.
Рішення по кандидатах у судді в Ладижинський міський суд Вінницької області – Тетяна Волошина i Олена Крамар набрали по 66 балів кожна, а також щодо претендентів на вакантні посади у Хмільницькому міськрайонному суді Вінницької області – Ольга Гончарук-Аліфанова (переможець), Марина Робак, Ігор Олійник і Слободонюк Михайло набрали по 76 балів кожен –відкладено на 14 листопада.
Офіційні результати конкурсу на заміщення вакантних посад суддів оголосить Вища кваліфікаційна комісія суддів України.