Вінницькі автобуси — російська рулетка

Вінницькі "даівці" відзвітували за 9 місяців роботи. Дуже цікавою виглядає статистика результатів перевірок підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в обласному центрі.

Як повідомив начальник відділу ДАІ ВМУ УМВС України уВінницькій області Анатолій Присяжнюк, підприємства, що займаються пасажирськими перевезеннями, цього року перевіряли 345 разів. І, як виявляється, не дарма: із оглянутих 4393 одиниць транспорту кожна шоста машина виявлялась несправною, а кожну десяту забороняли експлуатувати і тимчасово вилучали талон техогляду.

2462 рази "даішники" ловили водіїв автобусів на порушенні правил дорожнього руху.

На території Вінниці зареєстровано 456 перевізників, 389 із них займаються пасажироперевезеннями, використовуючи на маршрутах 991 автобус.