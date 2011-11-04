Створено Спілку ветеранів комсомолу Вінниччини

Відомий у Вінниці громадський діяч, народний депутат 5-го скликання, а нині голова обласного товариства «Україна-Росія» Іван Бондарчук ініціював створення Спілки ветеранів комсомолу Вінниччини.

- Наша мета — залучення колишніх комсомольців до трудового, патріотичного та інтернаціонального виховання сучасної молоді, а також надання ветеранам комсомолу моральної підтримки, правового захисту та матеріальної допомоги, - розповів Іван Миколайович. – Це буде не спілка елітних комсомольських працівників чи фукціонерів, а усіх, хто зберіг у серці комсомольський вогник і хоче працювати на благо України. Окрім того, дана громадська організація не належатиме до жодної політичної партії.

За словами Івана Бондарчука, бажання стати членами Спілки ветеранів комсомолу Вінниччини вже виявили близько 400 вінничан. Офіційно зареєструвати г.о. планують наступного тижня.