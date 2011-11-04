Віталій Косовський – головний тренер “Ниви”

Події, пов’язані з вінницькою “Нивою”, продовжують розвиватися бурхливо. Після нещодавнього звільнення з посади головного тренера Олега Федорчука, новим наставником команди став уславлений футболіст Віталій Косовський.

Уболівальники футболу зі стажем пам’ятають його по виступам за вінницьку “Ниву” у 90-х роках, за яку він провів 53 матчі та забив 13 м’ячів. Але ім’я у футболі півзахисник Косовський заробив під час виступів за київське “Динамо” (131 матч, 20 м’ячів) та національну збірну України (25 матчів, 2 м’ячі). У єврокубках зіграв 41 матч, забив 3 м’ячі. Віталій Косовський – шестиразовий чемпіон України, чотириразовий володар національного Кубка та полуфіналіст Ліги чемпіонів (1999 рік).

Після завершення спортивної кар’єри (2003 рік) він працював тренером-селекціонером у київському “Динамо”.