Педагогів області змусять вивчити комп’ютер

Уряд затвердив нові стандарти початкової школи, згідно з якими з 1 вересня 2013 року вже у 2-му класі учні вивчатимуть основи інформатики. Враховуючи цю обставину, педагогів Вінниччини до кінця 2011-го року зобов’язали вивчити комп’ютер на рівні активних користувачів.

- Перевірятимуть рівень комп’ютерної підготовки освітян під час атестації, - говорить начальник управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк. - Звільняти з роботи за невміння користуватися ПК, звісно, ніхто не буде, але ми живемо у ХХІ столітті і соромно, коли діти знають комп’ютер, а учителі – ні.