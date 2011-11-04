Вінничани вшанують кобзаря Володимира Перепелюка

9 листопада у Вороновиці відбудуться заходи з нагоди 101-ї річниці відомого кобзаря Володимира Перепелюка.

- Урочистості плануємо не такі масштабні, як торік, на 100-річний ювілей нашого славетного земляка, - розповідає Віктор Дем’яненко, директор Вороновицького музею історії авіації та космонавтики України, де працює також меморіальна кімната-музей кобзаря Володимира Перепелюка. - Тоді у Вороновицю та Вінницю на свято кобзарського мистецтва імені Володимира Перепелюка "Струни вічності" з’їхалися кобзарі з усієї України. Цього ж року ми плануємо відкрити нову експозицію у музеї та провести тематичний концерт пам'яті.

Талановитий бандурист Володимир Максимович Перепелюк (1910-2000) був провідним солістом Державного українського народного хору від дня його заснування в 1944 році до 1970-х років. Перший виступ Державного українського народного хору 6 вересня 1944 року відкрився "Думою про визволення України", автором якої був Володимир Перепелюк, а гармонізацію створив Григорій Верьовка. Володимир Перепелюк писав твори для хору, а також знявся у фільмах "Тарас Шевченко", "Сліпий музикант", "Кобзар". Після виходу на пенсію оселився в селі Вороновиці на Вінниччині.