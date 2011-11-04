На Вінниччині стало на 15 шкіл менше

7 загальноосвітніх шкіл області закрили і ще 8 призупинили свою роботу у нинішньому навчальному році. Ще декілька шкіл понижені у ступенях: із І-ІІІ ступенів до І-ІІ ступенів. Головна причина таких дій – відсутність учнів.

- Щороку ми констатуємо зменшення кількості школярів, - зазначає начальник управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк. - Так, у нинішньому навчальному році за парти сіли 158 тисяч учнів, що на 2,5 тис. менше, ніж торік. Тобто з освітянської карти області зник приблизно такий район, як Піщанський.

За словами Ігоря Івасюка, дуже гостро стоїть проблема малокомплектних шкіл. З цього приводу головуванням першого заступника губернатора Івана Мовчана по районах пройшли кущові наради.

- У деяких малокомплектних школах вартість навчання одного учня доходить до 30-ти тис. грн. на рік. За таку плату можна навчатися у європейських вузах. Однак якість знань дуже низька, діти не можуть здати тести.

Разом з тим на Вінниччині відкривають нові школи. Так, з 1 вересня розпочала роботу Шаргородська районна гімназія на 384 учнівських місця. Нині завершують будівництво школи на 1296 місць у смт. Томашпіль, запустити її планують у грудні.