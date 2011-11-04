Благодійний фонд «Подільська громада» та Інформаційний портал «Моя Вінниця» оголошують фотоконкурс «Вінниця – це моє місто».

До участі у конкурсі запрошуються всі, хто захоплюються фотографією і хочуть, щоб їх роботи побачили та оцінили вінничани. Кінцева мета фотоконкурсу – створити календар на 2012 рік.

Обов’язкова умова конкурсу – роботи мають відображати в динаміці реальні життєві ситуації, в яких центральною фігурою є вінничани в життєдіяльності міста Вінниці. На фотографіях обов’язково має бути присутність однієї чи декількох людей в дії на території міста Вінниці. Тобто там має бути видно визначні архітектурні та інші споруди, будинки, вулиці, які ідентифікують з нашим містом.

За найкращі фотографії, які оберуться експертною радою, буде проходити голосування на сайті «Моя Вінниця»http://www.myvin.com.ua. 12 робіт, які отримують найбільше голосів, будуть використані для створення календарю. Найкращі три роботи, обрані експертною радою, отримають подарунки.

Фотографії можна надсилати – до 9 листопада. Голосування на сайті проходитиме з 10 по 17 листопада.