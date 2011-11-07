Комуністи закликали вінничан до радикального лівого повороту

Сьоме листопада, на відміну від столиці, у Вінниці проходить мирно. Комуністи урочисто відзначили 94-річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції, поєднавши святкування з акцією протесту проти олігархічної влади, яка пройшла біля центрального входу в парк ім. Горького.

На мітингу зібрались близько 250 представників старшого покоління. Очільники обкому КПУ в листівках, які поширювались серед народу, закликали суспільство до кардинального лівого повороту. Відтак і гасла були радикальні, як у 1917-му: землю - селянам, заводи — робітникам.

Також лунали заклики до соціальної справедливості та щодо необхідності повалити буржуазну владу, яка звела нанівець завоювання соціалізму.

Власне, літні партійці таке гасло і тримали на значках біля серця “Наш путь — социализм”.

Цікаво, що цьогоріч комуністи провели свою традиційну акцію самотужки. Їхніх партнерів з лівого табору на мітингу видно не було.

Праві ж мають власну точку зору на події вже майже столітньої давності. “Свобода” поширила у Вінниці листівки, де жовтневий переворот кваліфікує як початок комуністичного терору. Відтак вінничан “ свободівці” закликають не втрачати історичної пам'яті, а Москву — покаятись.

