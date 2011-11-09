Вінничанин Артем Тихевич – найФЕНОМЕНальніша людина України

Артем Тихевич увійшов до трійки фіналістів, і на гала-концерті у понеділок, 7 листопада, дивував не лише глядачів, а й присутніх гостей.

Надзвичайно вражена була мистецтвом «читання снів» акторка Аліка Смєхова, коли зі скрині з її сну почав падати дощ з троянд. Гра з тінню переходила у справжні відчуття, і акторка й справді відчувала дотик до свого тіла та тепло свічки, яка насправді стояла за кілька метрів від неї.

Артем займається особливим мистецтвом – менталізмом. У своїх експериментах він використовує поєднання НЛП, психології та магії. Вважає, що справжній менталіст повинен використовувати мінімум допоміжних засобів і покладатися лише на власні внутрішні здібності та знання. В будь-який момент і з будь-якою людиною.

- Наші мізки повинні працювати на усі сто, - говорить Артем. – І будь-яка мрія здійсненна. Саме тому частину грошового призу я витрачу на допомогу дітям-сиротам. Решту – на просування менталізму в Україні.

Артем щиро вдячний усім прихильникам, а особливо - вінничанам, які віддали свій голос за нього. Усі, хто цікавиться творчістю Артема Тихевича, можуть переглянути його особисту сторінку Артем Тихевич увійшов до трійки фіналістів, і на гала-концерті у понеділок, 7 листопада, дивував не лише глядачів, а й присутніх гостей.

Надзвичайно вражена була мистецтвом «читання снів» акторка Аліка Смєхова, коли зі скрині з її сну почав падати дощ з троянд. Гра з тінню переходила у справжні відчуття, і акторка й справді відчувала дотик до свого тіла та тепло свічки, яка насправді стояла за кілька метрів від неї.

Артем займається особливим мистецтвом – менталізмом. У своїх експериментах він використовує поєднання НЛП, психології та магії. Вважає, що справжній менталіст повинен використовувати мінімум допоміжних засобів і покладатися лише на власні внутрішні здібності та знання. В будь-який момент і з будь-якою людиною.

- Наші мізки повинні працювати на усі сто, - говорить Артем. – І будь-яка мрія здійсненна. Саме тому частину грошового призу я витрачу на допомогу дітям-сиротам. Решту – на просування менталізму в Україні.

Артем щиро вдячний усім прихильникам, а особливо - вінничанам, які віддали свій голос за нього. Усі, хто цікавиться творчістю Артема Тихевича, можуть переглянути його особисту сторінку http://vkontakte.ru/id37126243.

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