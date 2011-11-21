З вінницької лікарні втекли двоє вихованців дитячого притулку

Вінницькі правоохоронці розшукують двох неповнолітніх вихованців Вінницького обласного притулку для дітей «Добро» віком 13 та 15 років, які 17 листопада самовільно залишили лікувальний заклад «Центру матері і дитини».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Нещодавно підлітки захворіли і їх було направлено на лікування до міської лікарні в Центр матері і дитини.

17 листопада до одного з хлопчиків приїхала мати і попросила у лікарів дозволу на те, щоб разом з ним та його товаришем погуляти у дворі лікарні. Після цього дітей ніхто не бачив. У вечірній час жінка зателефонувала до лікувального закладу і повідомила, що діти з нею і що з ними все добре. Після цього зв’язок припинився.

Наразі працівники міліції встановлюють місце перебування неповнолітніх і просять небайдужих допомогти їх розшукати.